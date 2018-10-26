“Arafta Kalanlar : Damascus Kılıcı” filmine bir destek daha

Malatya ve Türkiye'nin tanıtımına büyük bir katkı vermesi beklenen “Arafta Kalanlar : Damascus Kılıcı” kurgu filmine destekler artarak devam ediyor.

Çekimlerine 2019 yılında başlanacak olan ve 5 ülkede çekilmesi planlanan film için çalışmalar tüm hızıyla sürerken filme sponsor arayışları da önemli bir aşamaya geldi.

Filmin yapımcısı ve senaristi Abdulhakim Bölükbaşı filminin oyuncu kadrosunda yer alan İlker Gülümser ile birlikte sponsor desteği kapsamında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Malatyalı olan Yasin Kartoğlu'na film hakkında bir sunum gerçekleştiren Bölükbaşı “Filmin konusu ve işleyişi itibari ile Malatya'nın gizli kalmış tarihi mirasını gün yüzüne çıkartarak tarihi ve kültürel mekânları dünyaya tanıtacağız. Malatya'nın tanıtımına bir nebze yardımımız olur ise ne mutlu bize. Projemiz kapsamında gerek Türkiye'nin gerekse Malatyamızın tarihi ve doğal güzelliklerine turist çekeceğiz” şeklinde konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise filmin konusundan oldukça etkilendiğini güzel bir çalışma ile uluslararası anlamda mükemmel bir proje çıkabileceğini ifade ederek, “Böylesine etkileyici bir proje Başakşehir sınırları içerisinde geçecek olursa elimizden gelen her türlü desteği veririz” dedi.

Bölükbaşı, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na kendilerini ağırlandığı için teşekkürlerini sundu. Bölükbaşı görüşme sonrası Arapgir'de bulunan Metin Emiroğlu konağının açılışına katılmak üzere Malatya'ya geçti.