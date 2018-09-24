‘Arafta Kalanlar Damascus Kılıcı' kurgu film projesi için hazırlıklar başladı

Yönetmenliğini Malatyalı Suat Ay'ın üstlendiği ‘Arafta Kalanlar Damascus Kılıcı' kurgu film projesi için çalışmalar başladı.

Senaryo ve Yapımcılığını Abdulhakim Bölükbaşı'nın üstlendiği film projesi için çalışmalar başladı. Film projesi hakkında açıklamalarda bulunan Yapımcı Bölükbaşı, Türkiye'de Malatya olmak başta olmak üzere 5 şehirde ve 5 ülkede çekimlerin yapılacağını söyledi. Bölükbaşı, Battalgazi Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha'nın desteği ile yola çıktıklarını belirterek “Başta Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli belgeleri aldık. Bunun yanı sıra çekim yapacağımız valiliklerden ve kaymakamlıklardan da izinlerimizi aldık. Vatikan'da dahil birçok ülkede araştırmalarımızı tamamladık. Dünyaca ünlü oyuncularla görüşmelerimizi bitirdik. Gerek Malatya, gerekse Türkiyemizin tanıtımına destek olacak filmimizin projesine en kısa sürede başlayacağız. Bu anlamda Malatyalı bürokratlarımıza da katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili Av. Bülent Tüfenkci ile de bir araya gelerek proje hakkında bilgi sunan Bölükbaşı, yaklaşık 2 yıllık bir emeğin karşılığı olan projelerine destek sunduğu için teşekkür etti.

Projenin Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Doğan ise çok yönlü bir proje ile Malatyalıların karşısına çıkacaklarını söyleyerek “Filmimiz ile Hz. İsa dönemine ışık tutacağız. Ayrıca eski ve tarihi kültür etkileşimleri ile Malatya'nın kültürünü, örf ve ananelerimizi de dünyaya tanıtacağız” ifadelerine yer verdi.

Kent ekonomisine sinemanın tanıtım gücüyle turist çekmek ve şehrin ekonomisini canlandırmayı da hedeflediklerini kaydeden Doğan, “Araştırmalarımız bizlere birçok olayı aydınlatma noktasında ilham kaynağı oldu” şeklinde konuştu.

Vatikan'dan başlayacakları yolculuklarını İtalya, Amerika, Fransa, Azerbaycan ve Çin olmak üzere dünyanın 4 bir yanına götürecekleri belirten Doğan, “Uluslararası deneyimi olan çok kaliteli isimlerde filmimizde yer olacak. Projemizin Halkla İlişkiler sorumluları olarak İstanbul'da Alican Şahin ve Ramazan Erimez, Malatya'da ise Berkman Dulcan ve Ahmet Keskin bizimle beraber faaliyet yürütecek” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Av. Bülent Tüfenkci ise film projesini en başından beri takip ettiğini belirterek, üzerilerine düşen her türlü desteği vereceğini söyledi. Tüfenkci, bu anlamda Türkiye ve Malatya'nın Uluslararası arenada tanıtılmasının önemli bir olay olduğunu vurgulayarak, “Sinema Malatya ilimize turist gelmesini arttıracak olan bir platformdur. Biz bu projenin gerçekleşmesi ile esnafımızın da ticari kazançlarını artıracaklarını arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi.