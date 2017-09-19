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19 Eylül 2017 18:08

Arakanlılara destek için açılan kermese Malatyalılardan yoğun ilgi

Malatya’da bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Kolları temsilcilerinin Arakanlı Müslümanların yararına düzenlediği kermese Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Arakanlılara destek için açılan kermese Malatyalılardan yoğun ilgi

19 Eylül 2017 18:08


AK Parti Kadın Kolları, Türk Kızılayı, Yağmur Der, İHH, BİLSAM, Vefa Eğitim Der, Bir Damla Yardımlaşma Derneği, Hanımeli Derneği, Mazlum Der, KAMER, Malatya İlim ve İrfan Vakfı, Akleden Kalp Der, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kadın Girişimciler Derneği ve Malatya İş Kadınları Derneğinin Kadın Kolları Başkanları ve temsilcilerinin Arakanlı Müslümanların yaralarını bir nebze de olsa sarmak adına düzenlenen kermes vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Kermes sayesinde Arakanlılar için kısa sürede ciddi manada yardım toplandığını kaydeden AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan,vatandaşların Arakanlı Müslümanlara destek noktasında çok duyarlı olduğunu söyledi.


Arakanlılar için herkesin canla başla çalıştığını aktaran Oğuzhan, “Allah’a çok şükür katılım çok iyi, Allah herkesin hayrını kabul etsin” ifadelerini kullandı.


Oğuzhan son olarak, kermeste toplanan yardımların Kızılay aracılığıyla Arakanlı Müslümanlara ulaştırılacağını söyledi.




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