Arapgir Belediyesi’ne bir ödül daha

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda kazanan belediyelere ödülleri, YAPEX Fuarı’nda düzenlenen törenle verildi. Başarı Ödülüne layık görülen Arapgir Belediyesi’nin ödülünü, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu düzenlenen ödül töreninde aldı.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen ve her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle Tarihi Belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu sene 69 belediyeden toplam 143 proje değerlendirildi. TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı’ndaki Özendirme Yarışması Sergisi’nde katılımcılarla paylaşıldı. Ödül töreninde kültürel mirasın korunmasının ve işlev dirilmesinin önemine vurgu yapan ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Hasan Özgen, Özendirme Yarışmasına yoğun ilginin ve nitelikteki artışın, üye belediyelerle kurulan ilişki ağı sayesinde oluştuğunu söyleyerek, ÇEKÜL Vakfı’nın düzenlediği Çarşamba Kent Toplantıları ve ÇEKÜL Akademi’nin eğitim programlarının değerlendirmelerin verimliliğini artırdığını söyledi.

2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına Almasık Hamamının Restorasyon Projesi ile katılarak ödüle layık görülen Arapgir Belediyesi Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından üçüncüsü düzenlenen "Etkin Belediye Proje Yarışması”nda da ödül almaya hak kazanmıştı.

Başkan Cömertoğlu konu ile yaptığı açıklamada, “2009’dan bugüne yaptığımız etkin tarih ve kültür mirasının incelenmesi ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarımız önemli farkındalık oluşturmuş ve ödüllere layık görülmüştür. Ödüle layık olan Arapgir kültürü ve birikmiş yaşayan medeniyet diye tarif ettiğimiz korunmaya değer varlıklarımız fonksiyon yüklenerek adeta müze, turizm, doğa ve ürün kenti Arapgirimize daha çok hizmet edeceğiz” diye konuştu.