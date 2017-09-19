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19 Eylül 2017 17:45

Arapgir Belediyesine ödül

Arapgir Belediyesi, Elmasik Hamamının Restorasyon Projesi ile katıldığı 2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödüle layık görüldü.

Arapgir Belediyesine ödül

19 Eylül 2017 17:45


Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları, Şerifler Yalısında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. 69 belediyenin, 82 uygulama ve 61 proje dalında toplam 143 proje ile başvurduğu yarışma sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Restorasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller yürütücülüğünde Yüksek Mimar Oytun Kasapgil’in hazırlamış olduğu Elmasik Hamamının Restorasyon Projesi ile katıldığı yarışmada, Arapgir Belediyesi ödüle layık görüldü. Arapgir Belediyesine verilen ödül ile ilgili jüri tarafından yapılan açıklamada “Arapgir Belediyesi, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan canlanma yaratarak, tarih ve kültür mirasının koruması konusunda değerli katkılarından ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı ödülüne layık görülmüştür” denildi


Arapgir Belediyesi daha önce de Çarşı Hamamı Rölöve Restorasyon projesi ile TKB Tarafından ödüllendirilmişti.




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