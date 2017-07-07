Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 18:39

Arapgir çiftçisi kayısıda bulamadığını reyhanda buldu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde ilçeye özgü aromatik bir bitki olan reyhan Arapgir’de kayısıya alternatif ürün olmuş durumda.

Arapgir çiftçisi kayısıda bulamadığını reyhanda buldu

07 Temmuz 2017 18:39


İlçede çiftçilikle yaparak geçimini sağlayan birçok kişi kayısı üretiminden vazgeçerek reyhan üretimine yönelirken, çiftçiler kayısıda kazanamadıkları parayı reyhanla kazanmaya başladıklarını söyledi.


Üç çocuğunu reyhan üretiminden kazandıkları gelir ile yetiştirdiğini belirten çiftçilerden Necla Karakaya, “25 yıldır reyhan üretimi yapıyoruz. Önceleri reyhanı bir geçim kaynağı olarak görmüyorduk. Sonraki yıllarda Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu’nun girişimleri ile reyhan ilçe genelinde öne çıkan bir ürüne dönüşerek, para etmeye başladı. Bizler de istikrarlı bir şekilde reyhan üretimine devam ettik. Reyhan yılda bir kez ekiliyor altı defa hasadı yapılabiliyor. Budama vakti geldi mi reyhanları dererek destesini 3 TL’den pazarlarda satıyoruz.Talep gayet güzel,emeğimizin karşılığını aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.


Reyhanın birçok sağlık sorununa da iyi geldiğini kaydeden Karakaya, reyhan üretiminin kayısı üretimi kadar meşakkatli bir uğraş olmadığını da belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!