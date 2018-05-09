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09 Mayıs 2018 12:28

Arapgir Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci

İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu’nun 30.

Arapgir Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci

09 Mayıs 2018 12:28

mezuniyet törenini 194 öğrenci kep atarak kutladı.


İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Ethem Hamamcı, Teknokent Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kocamaz, Prof. İbrahim Gezer, Öğretim Görevlisi İbrahim Uzunoğlu, Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlileri, Arapgir Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarkan Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mehmet Tümer, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cengiz Koca, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, öğrenci velileri ile vatandaşlar katıldı.


Yüksekokul konferans salonunda düzenlenen törende, Gıda Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı ve Uygulamalı Muhasebe bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan 75 öğrenci mezuniyet belgesi aldı. Başkan Cömertoğlu, törende yaptığı konuşmada, öğrenilen bilgilerin insanların hizmetine kullanımının önemli olduğunu ifade etti.


Başta üniversiteler olmak üzere bütün kurumların gelecekte daha donanımlı hale geleceğini kaydeden Cömertoğlu, "Bilgi bir güçtür ve değerli hocalarımızdan öğrendiğiniz bu bilgileri tatbik etmek önemlidir. Ülkemizin kalifiye elemanlara ihtiyacı var, bu önemli noksanlığın giderilmesine büyük hizmetleriniz olacaktır, bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.


Cömertoğlu, törende dereceye giren öğrencilere plaket vererek, tebrik etti. Törenin sonunda, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinçlerini yaşadı.




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