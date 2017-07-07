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07 Temmuz 2017 18:42

Arapgir mutfağı görücüye çıktı

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Arapgir mutfağı görücüye çıktı

07 Temmuz 2017 18:42

Uluslararası Arapgir Fotokamp etkinlikleri kapsamında Arapgir’in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tanıtımı yapıldı.


Tarihi Millet Hanında yapılan organizasyonda iki aşamada gerçekleştirilen program dahilinde ilk önce Arapgir’ in zengin kahvaltı çeşitleri sergilendi. İkinci etapta ise 41 çeşitten oluşan çorbalar, pilavlar, et yemekleri, yöresel yemekler ve tatlıların tanıtımı yapıldı.


Organizasyon kapsamında etkinliğe gastronomi dergileri, ulusal gazetelerin gastronomi yazarları, gurmeler ve restoran işletmecileri davet edildi.


Davetliler arasında Metro Gastro Dergisi Asistanı A. Nihan Aras, Gurme Ayşe Tüter, Beykent Üniversitesinden Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Kanık, Sofra Dergisinden Selanay Kübra Koçer, Gurme ve Blok Yazarı Eray Kılıç ve Malatya Valiliği Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç katıldı.


Arapgir Kadınlar Derneği ve millet hanı aşçılarının ortaklaşa hazırladıkları kahvaltılıklar ve yemekler ilk önce reyonlarda sergilendi ve uzmanlar eşliğinde gelen heyete tek kek tanıtılarak resimleri çekildi. Daha sonra ise bu yemeklerden ikram edilerek değerlendirmeler alındı. Gelen misafirler Arapgir’ in zengin yemek çeşitliliği ve lezzetlerini büyük bir beğeni ile karşılarken bu zenginliği çeşitli platformlarda yazılı ve görsel olarak tanıtacaklarını, bu tür organizasyonların devam ettirilmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdiler.




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