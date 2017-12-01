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01 Aralık 2017 10:58

Arapgir SİPAHİDER Futbol Turnuvası sona erdi

Arapgir SİPAHİDER Hasan Akyüz Futbol Turnuvası oynanan final maçı ile son buldu.

Arapgir SİPAHİDER Futbol Turnuvası sona erdi

01 Aralık 2017 10:58


24 Eylül 2017 Pazar günü başlayan Final de Narmikan’ı 5-1 yenen Deregezen futbol takımı şampiyon oldu. SİPAHİDER Dernek Başkan Yardımcısı ve Turnuvanın Organizasyon Başkanı Metin Akyüz yaptığı açıklamada, amaçlarının Arapgir ve Arguvan’daki gençleri bir araya getirmek ve kaybolan komşuluk duygularını yeniden canlandırmak olduğunu ifade ederek, “Bundan sonra düzenlenecek turnuvalara her sene köyümüzden bir büyüğümüzün adını verip onu yad edeceğiz. Bu sene ki turnuvamızı Horan Köyünden eski muhtarımız rahmetli Hasan Akyüz adına düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başta futbolcularımıza, dernek başkanlarımıza ve yönetimlerine ayrıca maçları izlemeye gelen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Futbol Turnuvasının final maçını izlemeye gelen MASTÖB ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimine de ayıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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