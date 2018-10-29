Arapgir'de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arapgir'de coşkuyla Kutlandı.

İlçedeki kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile devam eden kutlamalara Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem, Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz Bulut, İlçe Garnizon komutanı Fevzi Başyiğit, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polis ve askeri erkân ile vatandaşlar katıldı.

Kapalı Spor Salonu'nda Ahmet Zeyneloğlu İlköğretim Okulu öğrencilerinin gösteri sunduğu törende konuşan,Kaymakam Erdem‘'Cumhuriyetimizin ilanının 95. Yıldönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bilindiği gibi, Büyük Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyet'le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleşmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağıdır. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimizin gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükranla anıyorum.Ne mutlu Türküm diyene!'' ifadelerini kullandı

Tören öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, oratoryo gösterilerinin sahnelenmesi ve mehteran takımı gösterisinin ardından program sona erdi.