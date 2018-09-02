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02 Eylül 2018 12:34

Arapgir’de alt yapı çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Arapgir İlçesinde sürdürülen, maliyeti 30 milyon TL olan 171 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı çalışmaları hızla devam ediyor.

Arapgir’de alt yapı çalışmaları sürüyor

02 Eylül 2018 12:34


Malatya’nın altyapısını güçlendirerek vatandaşa kaliteli hizmet sunan MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Malatya merkez ve ilçelerde özverili çalışmalar sergileyerek şehrin altyapısını yenilemeyi hedefliyor. İlçelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Akçadağ, Arguvan, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Yazıhan İlçeleri merkezindeki çalışmalarımızı tamamladık. İlçe merkezlerinde ki çalışmalarımız kapsamında Arapgir merkezde toplam maliyeti 30 milyon TL olan 171 kilometrelik altyapı çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızla 85 kilometrelik içmesuyu ve 86 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. 2 bin 250 adet abone bağlantısı,1 adet bin 500 tonluk depo ve 2 adet 200 tonluk depo inşasını yapacağız. Ayrıca 2 bin 35 muayene ve 4 bin 500 parsel bacası çalışmasını yaparak ilçemizin kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Bu kapsamda bin metrelik içmesuyu, 10 bin 971 metrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. Arapgir İlçesi ve Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.




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