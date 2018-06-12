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12 Haziran 2018 16:50

Arapgir’de birlik iftarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde ilçelerde düzenlenen birlik, beraberlik ve kardeşlik iftar programı bu defa Arapgir ilçesinde düzenlendi.

Arapgir’de birlik iftarı

12 Haziran 2018 16:50


İlçe meydanında düzenlenen iftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Cömertoğlu’ndan teşekkür


İlahiler eşliğinde yapılan iftar programında bir konuşma yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, programdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin güzel bir uygulamayla ilçelerde iftar programı düzenlediğini kaydeden Cömertoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz her gün bir ilçede buluşma gerçekleştiriyor. Bugün de Arapgir’imizi şereflendirdiler. Çok teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise birlik ve beraberlik temennisinde bulunarak, “Rabbim aramıza fitne fesat sokmak isteyenlerin niyetlerini kursaklarında bıraksın. Bu topraklar bugüne kadar ayakta kalmış, bu al yıldızlı şanlı bayrağımız bu topraklarda dalgalanıyorsa, bu vatan bizim vatanımızsa bunun temelinde bu milletin birlik ve beraberliği vardır. Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olan Ramazan ayının sonunu yaşıyoruz. Merkez ilçelerimizde mahalle iftarı verdik. Kırsal ilçelerde de birer iftar yapma fırsatı bulduk. Rabbimize şükürler olsun. Rabbim özgür ve hür bayramlarımızı tüm İslam ümmetine nasip etsin" şeklinde konuştu.


Programda bir selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili adayı Ahmet Çakır da programdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugünlerin Müslümanlar için çok özel ve kutsal günler olduğunu kaydeden Çakır, “Bizlerin dayanışma, ibadet ve yardımlaşma ayı, soframızı paylaşacağımız, komşularımızın dertlerine kulak kabartacağımız, sıkıntılarına çare bulacağımız günler. Dolayısıyla bir yandan oruç ibadetimizi yerine getirirken bir yandan da Ramazanın feyzine uygun davranışlar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.




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