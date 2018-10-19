Arapgir'de Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar Günü dolayısıyla Arapgir'de etkinlik düzenledi.

İlçe Hükumet Konağı önünde tören düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı. Tören sonrası ilçeye bağlı mahalle muhtarları Başkan Haluk Cömertoğlu'nu makamında ziyarette bulunarak çiçek takdim etti. Başkan Cömertoğlu burada yaptığı konuşmada,“Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eder. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.Mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen, bizlerle mahallelerin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan, gerek milleti, gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.

Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının, müdür ve amirleri ile mahalle muhtarlarının katılımıyla Arapgir Belediyesi toplantı salonunda muhtarlarla sohbet toplantısı yapıldı.