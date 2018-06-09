Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 17:43

Arapgir’de rüzgar enerjisi için start verildi

Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kuruluyor.

Arapgir’de rüzgar enerjisi için start verildi

09 Haziran 2018 17:43


Arapgir’de 10 MW değerinde elektrik üretimine sahip RES sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmalara başlandı. Güneş Enerjisi firmasının imtiyaz sahiplerinden Serdar Ekşi ve beraberindeki heyet Arapgir ilçesine gelerek konuyla ilgili Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu ile görüştü. Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret eden Serdar Ekşi, son birkaç yıldır devam eden ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının ardından tesisin inşaat çalışmalarının başlaması için Arapgir’e geldiklerini belirtti. Ekşi, tesisi 1 yıl içerisinde kurmayı planladıklarını, projenin önemli bir proje olduğunu hayata geçmesiyle birlikte bölgede yeni bir sinerji oluşacağını söyledi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise toprak ve suyun yaşamak için ne kadar gerekliyse enerjinin de kalkınmak için gerekli olduğunu dile getirerek, “Ülkemiz yoğun bir biçimde ekonomik ve sosyal kalkınmasını tamamlamaya çalışıyor. Bu konuda çeşitli atılımların gerçekleştirildiği ülkemizde RES sistemleri çok büyük öneme sahip. İlçemizde bu faaliyetleri gerçekleştirecek olan Ekşi Enerji Grubu ilçemizin merkezinde bulunduğu bölgemize büyük ölçüde katkılar sağlayarak burayı önemli enerji merkezlerinden biri haline getirecektir. Ayrıca bu çalışmalarla ülke ekonomimize önemli katkılar sağlanıyor, enerjiye olan ihtiyaç, yaşanan enerji krizi fırsata çevrilmiş oluyor. Kendilerini bu yatırımlarından dolayı kutluyor, bu hayırlı çalışmalarında kendilerini başarılar diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç