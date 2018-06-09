Arapgir’de rüzgar enerjisi için start verildi

Arapgir’de 10 MW değerinde elektrik üretimine sahip RES sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmalara başlandı. Güneş Enerjisi firmasının imtiyaz sahiplerinden Serdar Ekşi ve beraberindeki heyet Arapgir ilçesine gelerek konuyla ilgili Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu ile görüştü. Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret eden Serdar Ekşi, son birkaç yıldır devam eden ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının ardından tesisin inşaat çalışmalarının başlaması için Arapgir’e geldiklerini belirtti. Ekşi, tesisi 1 yıl içerisinde kurmayı planladıklarını, projenin önemli bir proje olduğunu hayata geçmesiyle birlikte bölgede yeni bir sinerji oluşacağını söyledi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise toprak ve suyun yaşamak için ne kadar gerekliyse enerjinin de kalkınmak için gerekli olduğunu dile getirerek, “Ülkemiz yoğun bir biçimde ekonomik ve sosyal kalkınmasını tamamlamaya çalışıyor. Bu konuda çeşitli atılımların gerçekleştirildiği ülkemizde RES sistemleri çok büyük öneme sahip. İlçemizde bu faaliyetleri gerçekleştirecek olan Ekşi Enerji Grubu ilçemizin merkezinde bulunduğu bölgemize büyük ölçüde katkılar sağlayarak burayı önemli enerji merkezlerinden biri haline getirecektir. Ayrıca bu çalışmalarla ülke ekonomimize önemli katkılar sağlanıyor, enerjiye olan ihtiyaç, yaşanan enerji krizi fırsata çevrilmiş oluyor. Kendilerini bu yatırımlarından dolayı kutluyor, bu hayırlı çalışmalarında kendilerini başarılar diliyorum" diye konuştu.