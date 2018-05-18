Arapgir’de Satranç Eğitim Merkezi hizmete açıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun destekleri ile gençlerin daha ferah ve kafe havasında bir ortamda satranç eğitimi almaları hedeflenen merkezin açılışını Başkan Cömertoğlu, gerçekleştirdi. Cömertoğlu, açılışta yaptığı konuşmada spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirterek, “Arapgir Belediyesi olarak spora ve sportif faaliyetlere önem veriyoruz” dedi.

Satranç kurslarının sadece çocuklara yönelik olmadığını vurgulayan Başkan Cömertoğlu, "Kurslarımızda her yaştan vatandaşımız istifade edebilmektedir" diye konuştu. Kurdele kesiminin ardından kurs merkezine gezen başkan Cömertoğlu, satranç oynayan öğrencilerle bir süre sohbet etti.