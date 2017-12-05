Arapgir’de “Sevgi engel tanımaz” konulu konferans

Arapgir Kaymakamlığı ve Arapgir Belediyesi’nin destekleriyle Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik Beyazay Derneği Arapgir Şubesinin kuruluşundan bugüne kat ettiği aşamaları anlatan görsel sunum ile başladı. Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu etkinlikte İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Betül Akyol Sevgi Engel Tanımaz konulu konferans gerçekleştirdi.

Ahmet Zeyneloğlu Ortaokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ve tiyatro gösterisinin ardından İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projesi (TODUP) kapsamında düzenlenen gösteriler konukların beğenisini topladı. Etkinlikte konuşma yapan Beyazay Derneği Arapgir Şubesi Başkanı Sadık Karagöz, “Yukarı Fırat Havzası’na elzem bir ihtiyaç olan bir rehabilitasyon merkezi kazandırabilmek için gerekli bina ihtiyacımızı Arapgir Belediyesi üstlendi. Hiçbir bütçemiz olmadan başladığımız en ince ayrıntısıyla planladığımız 200 bin TL’lik bir tadilat işini dört ay gibi kısa bir sürede bitirmemiz adeta Arapgirimizin birlik ve beraberliğinin bir göstergesi oldu. Gerekli izinleri aldıktan sonra ilçemizde Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi bünyesinde Elazığ’ın Ağın ve Keban, Erzincan’ın Kemaliye, Sivas’ın Divriği, Malatya’nın Arapgir ve Arguvan ilçeleri olmak üzere Yukarı Fırat Havzası’nın altı ilçesini kapsayan bedensel yetersizlik, zihinsel yetersizlik, yaygın gelişimsel bozukluk ve özel öğrenme güçlüğü modüllerinde engel durumu olan engellilerimiz için 1 Kasım 2016 tarihinde eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarımızı başlattık. Gelen talepler doğrultusunda yeni modüller de ekleyerek bu hizmetlerimizi aralıksız ve en verimli şekilde devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, engelli vatandaşların hatırlanması, onların sorunlarının çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasında bu haftanın oldukça önemli olduğunu ifade ederek, “Sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve bütün vatandaşlar engellilerin toplum içindeki hayatının kolaylaşması için destek olmalıdır. Bu, insanımıza ve toplumumuza gösterdiğimiz saygının önemli bir ifadesi olacaktır” dedi.

Başkan Cömertoğlu, “Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir imkandan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli ve onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Toplumsal hayata katılmalarını sağlamak öncelikli görevimiz olmalıdır. Bu alandaki çalışmalarıyla Türkiye Beyazay Derneği ülke genelinde yürüttüğü çalışmalarla farkındalık oluşturmanın yanı sıra, eğitim ve rehabilitasyon ile bir ayrıcalık sunuyor. Arapgir’de kurulan bu şube ile bizler bu ayrıcalığı ilçemizde görüyoruz. İlçemizde bulunan engelli kardeşlerimizle kalmıyor bunu bölgemize hizmet eder hale getiriyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir etkinlik ve hepimiz bu etkinliğin, bu faaliyetlerin bu organizasyonların bir parçası olmaktan, huzur, mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza, engellerden uzak daha sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Arapgir Kaymakamı Salih Sak da yaptığı konuşmada Türkiye’de iller çapında verilen bu rehabilitasyon eğitimlerinin ilk defa ilçede açılan bir dernek ve eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile verilmesinin Arapgir için bir onur kaynağı olduğunu, çalışmaların artarak devam edeceğini umduğunu ve bu konuda ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Programda Sevgi Engel Tanımaz konulu konferans veren İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Betül Akayol’a ve TODUP üyelerine Reyhan Seti hediye edildi. Misafirlere ve öğrencilere de çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Vatandaşlar tarafından katılımın yoğun olduğu etkinliğe Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkanvekili Mehmet Metin Bölükbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir’in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.