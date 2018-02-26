Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odasının genel kurulu Belediye Salonu’nda gerçekleştirildi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda mevcut başkan İlker Özhan ile Tayfun Gömüç aday oldu. Genel kurul sonucunda mevcut başkan İlker Özan 81 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Tayfun Gömüç ise 37 oyda kaldı. Genel kurula katılan Belediye Başkanı Halük Cömertoğlu , yaptığı konuşmada, "Birbirimize sahip çıktıkça bu şehrin geleceği bambaşka olacaktır. Biz Arapgirliler olarak birbirimize sahip çıktıkça, şehrimize sahip çıktıkça, bu şehrin geleceği bambaşka olacaktır. Yeter ki birbirimizi doğru anlayalım, doğru dinleyelim. Düşüncelerimiz farklı olabilir, ama bu şehirde oturuyoruz ve bu şehri ortak olarak kullanıyoruz. İki liste yarışıyor. Bu demokrasinin güzelliği. Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.