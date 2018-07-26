Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 15:48

Arapgir’de tekstil atölyesi açılıyor

Arapgir’deki istihdama katkı sunmak amacıyla Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı dikim atölyesi projesi sonuç verdi.

Arapgir’de tekstil atölyesi açılıyor

26 Temmuz 2018 15:48


Yurtiçi piyasaya ve yurtdışına ihraç edilecek olan yelek - montların dikimi Arapgir’de yapılacak. Konu ile ilgili olarak Başkan Cömertoğlu, firma yetkilileri ve atölyede çalışmak isteyen vatandaşlarla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirerek, tekstilde çalışmak isteyen kişilerden ön talep formlarının doldurulması istedi. Cömertoğlu önümüzdeki günlerde firma yetkililerince değerlendirme yapılarak ilk etapta 20-25 kişinin istihdam edileceğini, ilerleyen süreçte bu sayının arttırılarak çalışmaların devam edeceğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç