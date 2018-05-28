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28 Mayıs 2018 13:17

Arapgir’de yüzlerce kişi iftarda buluşuyor

Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen iftar programına, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Arapgir’de yüzlerce kişi iftarda buluşuyor

28 Mayıs 2018 13:17


Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında Arapgir Belediyesi tarafından her gün yüzlerce kişiye iftar yemeği veriliyor. Belediye ye ait bir düğün salonunda, Ramazan ayı boyunca devam edecek olan iftar programlarında aileler, çocuklarıyla birlikte iftar açarken, öğrenciler ve evine iftara yetişemeyenler de oruçlarını iftar programında açıyor. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı Ramazan ayında vatandaşların iftar coşkusuna ortak olarak iftar programlarına katılan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi. Ramazan ayı süresince iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini belirten Cömertoğlu, Ramazan ayının tüm İslam alemine bolluk, bereket ve huzur getirmesini temenni etti.




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