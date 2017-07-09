Arapgir’de zipline keyfi

Arapgir’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Kozluk Vadisi Kayaarası Kanyonu’nda çelik halatlara bağlanarak köprüden aşağı inilen zepline aktivitesi, yoğun ilgi görüyor.

Arapgir’i ziyaret eden tatilcilerin uğrak mekanlarından biri olan zipline hattının 12 metre yükseklikte 100 metre uzunlukta olduğuna belirten işletme sahibi Korhan Kaya, “Bir karadeniz gezimiz esnasında zipline aktivitesini gördüm ve kendi kendime dedim ki, ‘Neden Malatya’da olmasın’. Malatya’ya döndüğümde de ilk işim projeyi hayata geçirmek oldu. Doğu Anadolu bölgesinde sadece Malatya’da bulunan bir proje. Bir aydır hizmet vermeye başladık, ilçemizde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Arapgir Fotokamp etkinlikleri vesilesiyle zipline aktivitesine yoğun bir talep oluştu. Adrenalin tutkunlarını Arapgir’e bekliyoruz" diye konuştu.