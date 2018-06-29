Arapgir’de Zipline sezonu başladı

Genç girişimci Korhan Kaya tarafından 3 yıl önce faaliyete geçirilen 12 metre yükseklik ve 100 metre uzunluktaki zipline hattı Arapgir’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Kozluk Vadisi Kayaarası Kanyonu’nda hizmet veriyor. Zipline ile doğa harikası yerli yabancı turistlerin havadan Kayaarası Kanyonunu izleme fırsatı bulduğunu belirten işletmeci Koray Aydın, “Zipline sezonu başladı. Yoğun bir ilgi var. Adrenalin tutkunu olan yerli yabancı turistler zipline ile heyecan yaşıyor hem de bir doğa harikası Kayaarası Kanyonunu havadan izle imkanı buluyor. Ben bir Arapgir tutkunuyum, ilçemiz her yönü ile eşsiz güzelliklere sahip bir ilçe bu güzellikleri herkesin görmesini arzu ediyorum, bu anlamda bölge turizmine katkı sunacağına inandığımız zipline hattını bir Karadeniz ziyaretimiz sonrasında 3 önce faaliyete geçirdik. Ticari beklentimiz ikincisi sırada bu anlamda fiyatlarımızda çok makul seviyede tek seferlik tur 10 TL, Karadeniz bölgesinde bu fiyat 4-5 kat daha fazla. Farklı bir heyecan yaşamak bunu yaparken de Arapgir’imizin doğa harikası olan Kayaarası Kanyonunu ziyaret etmek isteyen herkesi Arapgir’e bekliyoruz" diye konuştu.