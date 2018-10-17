Arapgir'e 5 bin 100 metrelik kanalizasyon hattı

Çalışmalar kapsamında Arapgir ilçesi Konducak Mahallesi'e 5 bin 100 metrelik kanalizasyon şebeke hattı yapılıyor.

Çevre ve insan sağlığının öneminin farkında olan ve bu kapsamda çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Arapgir ilçesi genelinde çalışmalar yapıyoruz. İlçe merkezinde içmesuyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ilçemizin diğer mahallelerinde de ihtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Konducak Mahallesi'ne 5 bin 100 metrelik kanalizasyon hattı yapıyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından mahallemizin kanalizasyon altyapısı yenilenmiş olacak. Böylece vatandaşlarımız daha sağlıklı ve temiz çevrede yaşayacaklar. Hedefimiz Malatya'nın tamamının içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını yenileyerek daha modern bir şehrin ortaya çıkmasına katkı sunabilmek. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.