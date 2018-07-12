Arapgir’e hayran kaldılar

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından uygulanan “İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi, Destinasyon ve Sektör Geliştirme” projesi kapsamında Malatya’ya gelen yabancı konuklar Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun rehberliğinde gezdikleri Arapgir’e hayran kaldı. Arapgir’in meşhur reyhan çayı ikramı ile karşılanan heyet, Millet Han’da kahvaltı yaptıktan sonra, Samime Aydınlar Kültür Merkezine geçti. Burada heyete ilçenin genel kültürel ve tarihi hakkında bir sunum yapıldı. Daha sonra Eskişehir Vadisi’nde bulunan Osmanlılar döneminden günümüze kadar kalan nadide eserlerden biri olan Gümrükçü Osman Paşa camine geçen heyet, Hırka-i Şerif ile Sakal-ı Şerif ’i ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Cömertoğlu konuklarına ilahi okudu. Gümrükçü Osman Paşa cami ziyaretinin ardından heyet Kayaarasına Kanyonu kamp alına gezdi. Yabancı misafirler, burada mahalli sanatçıların seslendirdiği yöreye ait türküler eşliğinde eğlenerek bol bol fotoğraf çektirdi. Arapgir ziyaretine dair değerlendirmeler de de bulunan heyet üyeleri Arapgir’in çok zengin bir İslami turizm potansiyeli olduğunu belirterek kendilerini evlerinde hissettiklerini gezi için Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na teşekkür etiklerine söylediler.