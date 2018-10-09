Arapgir'in Mor Reyhanı GDP kongresinde

Ortak Gelişim Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeciliği Verimliliği Kongresinde Arapgir mor reyhan çayı ve yöresel ürünleri tanıtıldı.

İstanbul Gıda Perakendecileri Derneği tarafından bu yıl, 5.'si düzenlenen kongreye Malatya'dan Arapgir Belediyesi iştiraki olan Ar-Te yapı adına Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu katıldı. Arapgir mor reyhan çayı ve yöresel ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı için Arapgir Belesiyesinin de katılarak stant açtığı 5'inci Ortak Gelişim Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeciliği Verimliliği Kongresinde Arapgir mor reyhan çayı ve yöresel ürünleri büyük ilgi gördü. Kongreyi değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, bir çok market zincirinin üst düzey yetkilileri ile görüşerek bilgi alış verişinde bulunduklarını dile getirerek, “Büyük bir organizasyon ve yıllık 140 milyar büyüklükteki bir döngü. İnşallah biz de bu sofrada olmak için ürettiklerimizi en iyi teklifle yaygın ağı bulunan zincir perakendeci mağazalarla birlikte işlerimizi yerelden ulusala, kırsal kalkınma modelimizi taşıyacağız. 2010 yılından bu yana Arapgir Mor Reyhanı'nın katma değerinin artırılması için çalışma yürütüyoruz.Desteyle pazarda reyhan satan üreticiler önce kaygıyla karşıladı.Bazı üreticiler bize destek oldu, 5-10 dönüme reyhan ekti. Geçen yıl ilk alımı yaparak, reyhan çayı ürettik. Biz çay üretimine başlamadan önce ilçenin tamamında ekilen reyhan 10 dönümü geçmezdi. Belediyemiz şu ana kadar hiç ekilmeyen kamu arazilerini tarlaya dönüştürerek reyhan ekti. Biz belediye olarak geçen yıl 60 dönüm ektik. Biz fiyatı belirlenmiş alım garantili bir sistemi uyguluyoruz. Bu yıl yaklaşık 200 dönüme reyhan ekildi, 800 ton ile bin ton arasında rekolte tahminimiz var. Ortalama dört veya beş hasat yapılıyor. Çapa ve sulama dışında herhangi bir bakımı yok. Biz üreticiyi desteklemek adına reyhanın kilogramını 1,50 TL'den alıyoruz.Ürünü çaya dönüştürmek için çay üreten fabrikalarla görüştük.İlk etapta 20 bin kutu reyhan çayı yaptık ve İstanbul'da firmalardan önce hemşehrilerimize giderek, bir ayda sattık.Herkesin gittiği her yere götürebileceği perakende fiyatı çok uygun olan poşet çaylarda en üst standartlara sahip mor reyhan çayı günde 20 adet tüketilse dahi zarar vermeyen aksine fayda sağlayan bir çay çeşididir. Bu günde Arapgir Mor Reyhanı katma değeri yüksek ürün haline getirilerek markalaşma yolunda önemli bir adım atılmış oldu” ifadelerini kullandı.