Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 13:04

Arapgirliler iftarda bir araya geldi

Arapgir Kaymakamlığı, Arapgir Belediyesi ve Malatya merkezli Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin ortak organizasyonu ile Yeşilyurt Belediyesi Şelale tesislerinde iftar programı düzenlendi.

Arapgirliler iftarda bir araya geldi

21 Haziran 2017 13:04


Yoğun katılımın olduğu iftar programında bir konuşma yapan Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kamuran Sezer, katılımcıların Ramazan aylarını tebrik ettikten sonra organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına teşekkür etti.


Dernek çalışmaları hakkında kısaca bilgi veren Sezer, “Yapılacak her etkinliklerde Malatya’ da Arapgir’ in varlığını hissettirmek istiyoruz, bu konuda yetkililerden ve hemşehrilerimizden destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Arapgir’in son dönemde tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, ürünüyle konuşulur bir ilçe haline geldiğini kaydeden Cömertoğlu, “Bizler ecdat yadigarı tarih mirasımızı ayağa kaldırıyoruz, bunların hepsini projelendirerek bir fonksiyon yüklüyoruz, kültürümüzü yaşatmak için önemli adımlar attık. Atamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Arapgir’in milli içeceği olan reyhan çayı ve şerbetini de tanıtan Cömertoğlu, reyhanın diğer ürünleri ve ekim alanları hakkında bilgiler verdi.


Başkan Cömertoğlu, adrese dayalı nüfus sisteminin kendilerine sıkıntı yaşattığını da kaydederek, “11 bin nüfusa gelen payla 40 bin insana hizmet veriyoruz, biz bu nüfusla belediye hizmetlerini yaparken zorlanıyoruz. Hekim alırken, öğretmen isterken, yol yapımı talep ederken tabela nüfusu baz alınmaktadır. Bunun çözümü de il dışında yaşayan Arapgirli hemşehrilerimizin ikinci adreslerini Arapgir’e alınması ile mümkün olacaktır. Ben bu konuda özveride bulunulmasını istiyorum” diye konuştu.


İlçe Kaymakamı Salih Sak da, gurbette bulunan Arapgirlilere seslenerek “Arapgir’e daha iyi hizmet yapılabilmesi için, hemşehrilerimizin ikinci ikamet adreslerini mutlaka Arapgir’e aldırmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.


İftar programına Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kamuran Sezer ve ile çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!