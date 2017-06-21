Arapgirliler iftarda bir araya geldi

Yoğun katılımın olduğu iftar programında bir konuşma yapan Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kamuran Sezer, katılımcıların Ramazan aylarını tebrik ettikten sonra organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına teşekkür etti.

Dernek çalışmaları hakkında kısaca bilgi veren Sezer, “Yapılacak her etkinliklerde Malatya’ da Arapgir’ in varlığını hissettirmek istiyoruz, bu konuda yetkililerden ve hemşehrilerimizden destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Arapgir’in son dönemde tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, ürünüyle konuşulur bir ilçe haline geldiğini kaydeden Cömertoğlu, “Bizler ecdat yadigarı tarih mirasımızı ayağa kaldırıyoruz, bunların hepsini projelendirerek bir fonksiyon yüklüyoruz, kültürümüzü yaşatmak için önemli adımlar attık. Atamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arapgir’in milli içeceği olan reyhan çayı ve şerbetini de tanıtan Cömertoğlu, reyhanın diğer ürünleri ve ekim alanları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Cömertoğlu, adrese dayalı nüfus sisteminin kendilerine sıkıntı yaşattığını da kaydederek, “11 bin nüfusa gelen payla 40 bin insana hizmet veriyoruz, biz bu nüfusla belediye hizmetlerini yaparken zorlanıyoruz. Hekim alırken, öğretmen isterken, yol yapımı talep ederken tabela nüfusu baz alınmaktadır. Bunun çözümü de il dışında yaşayan Arapgirli hemşehrilerimizin ikinci adreslerini Arapgir’e alınması ile mümkün olacaktır. Ben bu konuda özveride bulunulmasını istiyorum” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Salih Sak da, gurbette bulunan Arapgirlilere seslenerek “Arapgir’e daha iyi hizmet yapılabilmesi için, hemşehrilerimizin ikinci ikamet adreslerini mutlaka Arapgir’e aldırmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

İftar programına Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kamuran Sezer ve ile çok sayıda vatandaş katıldı.