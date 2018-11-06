Arapgirspor'dan kaleye transfer

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Arapgirspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Arapgirspor amatör ligin başarılı kalecisi Abdullah Genç'i kadrosuna katarak kalesini sağlama aldı.

Transfer görüşmeleri için İstanbul Yenikapı'da bir araya gelen Arapgirapor başkan yardımcısı Metin Akyüz ile Abdullah Genç yeni sezon için el sıkıştı.

Metin Akyüz imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Transfer iki tarafa da hayırlı olsun. Transferde emeği gecen İstanbul Malatyaspor eski başkanı Hüsnü Öney'e teşekkür diyorum. İnşallah Arapgirspor yeni sezona çok iyi girecek. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Kalemize başarılı bir takviye yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.