İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arapgirspor'dan kaleye transfer

Malatya 2.

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Arapgirspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Arapgirspor amatör ligin başarılı kalecisi Abdullah Genç'i kadrosuna katarak kalesini sağlama aldı.


Transfer görüşmeleri için İstanbul Yenikapı'da bir araya gelen Arapgirapor başkan yardımcısı Metin Akyüz ile Abdullah Genç yeni sezon için el sıkıştı.


Metin Akyüz imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Transfer iki tarafa da hayırlı olsun. Transferde emeği gecen İstanbul Malatyaspor eski başkanı Hüsnü Öney'e teşekkür diyorum. İnşallah Arapgirspor yeni sezona çok iyi girecek. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Kalemize başarılı bir takviye yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.