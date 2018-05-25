Ardahan’dan başlayan pedal arkadaşlığı Malatya’ya ulaştı

Projeyle yaklaşık 55 ilde 10 bin kilometre pedal basacak olan ikiliye farklı zamanlarda 17 engelli bisiklet kullanıcısı da eşlik edecek.

2 Mayıs’ta Ardahan’da başlayan “Pedal Arkadaşım” projesi kapsamında “tandem” adı verilen iki kişilik bir bisiklet üzerinden pedal arkadaşlığı bilincini Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefleyen iki gezgin Malatya’ya ulaştı. Hedeflerinin tüm engelli vatandaşların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu kaydeden gezgin Melis Başak, “Üniversiteye başladığım yıl ulaşımımı sağlamak amacıyla çocukluk heyecanım olan bisikletle yeniden buluştum. Bisikletimle saatlerce pedal çevirip anı yaşamayı, yeni insanlarla tanışmayı, farklı yerler keşfetmeyi, kısaca yolda olmayı seviyorum. Pedal Arkadaşım projesi ile bireylerin bisikleti günlük hayatlarına daha fazla dahil edebilecekleri bir nesne, bir sosyalleşme ve ulaşım aracı olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yolculuğumuza Kars’tan başladık. Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan ardından şimdi Malatya’dayız. Doğu Anadolu’yu bitirdikten sonra Güneydoğu, Akdeniz ve Marmara bölgesinde projemizi tamamlayacağız. Amacımız tandem bisikletlerle birlikte tüm engelli vatandaşların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak. Malatya’da engelli derneklerine, bisiklet kulüplerine, üniversitenin engelli birimlerine ulaşmak istiyoruz. Projemizin amacıyla ilgili kendilerine bunları anlatmak için buradayız” dedi.

“Zoru ve kolayı yolda öğrenebilirsiniz”

Görme engelli bisikletçi İsmail Odabaşıoğlu ise 10 yılı aşkın süredir bisiklet serüveni olduğunu belirterek, “2 yıl öncesine kadar görme engelim yoktu. Yaşadığım rahatsızlıktan dolayı bir gözümle yüzde 5’lik görme duyusuna sahibim. Pedal Arkadaşım projesi kapsamında Melis ve Ender arkadaşlarımla tanıştım. Uzun bir yıla çıkacaklarını belirterek bana da davette bulundular. Onlarla beraber Erzurum, Erzincan, Malatya ve Elazığ etabında 15 günlük süreçte arkadaşlarımla beraberim. Bu sayede engelleri ve yolları onlarla birlikte aşıyoruz. İnsan hayatında zor diye bir şey yoktur. İnsanların sadece yola çıkmaları gerekiyor. Zoru ve kolayı ancak o yolda öğrenirsiniz. İnandıktan sonra kilometrelerin, yükseltilerin ve mesafelerin hiçbir önemi yoktur. Yeni insanlar tanıyıp onlarla muhabbet ederek zaten o yolu bitiriyorsunuz. Yol çizgileri düzgün çizilmiş yoğun trafiği olmayan güneşli havalarda rahatlıkla tek başıma dahi bisiklet kullanabiliyorum. Bu turun İliç ve Kemaliye arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi kendim bir şekilde pedallayarak devam etmeye çalıştım ve başardım” şeklinde konuştu.

“Pedal Arkadaşlığı bilincini yaygınlaştırmak”

Proje kapsamında 190 gün boyunca pedal çevireceklerini belirten bisiklet gezgini Ender Cebeci de, “Bisikletin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak kendimi deneyimlemek amacıyla 2015’te Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesini kapsayan ilk bisikletli sürüşümü gerçekleştirdim. Bu yolculuk bana kendimle barışık olmayı öğretti. Artık gideceğim her yere bisiklet ile gider oldum. Hayatımın merkezine oturtmuş olduğum bisikletin sağlık ve rehabilite sürecini o kadar iyi yaşadım ki bu duygu ve heyecanı karşı tarafa da aktarmak için ‘Pedal Arkadaşım’ projesini çevremde bana destek olan güzel kalpli insanlarla birlikte oluşturmuş olduk. Pedal Arkadaşım projesi ile tandem adı verilen iki kişilik bisiklet üzerinden pedal arkadaşlığı bilincini arkadaşlarımla birlikte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 190 gün boyunca yollarda olacağız. Bu süre zarfından bizlere sürekli dirsek teması halinde olduğumuz 17 engelli arkadaşımız 5’er ve 15’er günlük periyotlarla eşlik edecek. Projeye başlarken çoğu firma bizlere kaynak ayırmak istedi. Ama biz bu teklifi elimizin tersiyle itmek zorunda kaldık. Çünkü amaçları sadece engelli arkadaşlarla beraber bir fotoğraf çekinmek ve o fotoğraf üzerinde kendi logolarının bulunmasıydı. Biz bu logoların bulunmasını istemedik. Bizler artık engellilerin sırtından para kazanılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici ise, “Malatya’yı farklı bir pencereden bisikletle birlikte dünyaya farklı bir pencereden açmaya çalışıyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerimiz gibi ben de kendimi gönüllü bir elçi olarak görüyorum. 3 gezgin arkadaşımızın anlamlı bir proje kapsamında ilimize gelmesinden bizleri ziyaret etmesinden onur duyduk. Böyle bir proje geliştirdikleri için kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.