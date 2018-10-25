Arguvan Kuyudere Mahallesi Kültür Evi yenileniyor

Arguvan Kuyudere Mahallesinde bulunan Kültür Evi'ndeki yenileme çalışmaları devam ediyor.

Dedelik kurultayının ilk yapıldığı yerlerden biri olduğu ve bu geleneğinin önemli bir noktası olarak da görülen Kuyudere (Mineyik) Mahallesinde bulunan Kültür Evi, yenileniyor. Arguvan Belediyesi'nin yanı sıra, Kuyudere Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği, muhtarlık ve mahalle sakinlerinin desteği ile gerçekleşen yenileme çalışması ile Kültür Evinin modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, beraberinde dernek başkan yardımcısı Hüseyin Yiğit ve Kuyudere Mahalle Muhtarı Behram Altuntaş ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kızıldaş, burada yaptığı açıklamada “Lokma pişirme yeri, muhtarlık odası, Cem evi ve sosyal alanlarında olacağı her detayın düşünüldüğü Kültür Evimiz yapılan düzenlemeler ile ismine yakışır bir hale gelecektir” diye konuştu.