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12 Mayıs 2018 10:52

Arguvan standı ilgi gördü

Malatya’da açılan ‘El emeği göznuru sergisi ve öğrenme şenliklerinde Arguvan standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Arguvan standı ilgi gördü

12 Mayıs 2018 10:52


Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenme Şenlikleri’nde Arguvan standı ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi binası yanındaki fuar alanında bu 4’üncüsü düzenlenen şenliklerde Arguvan Halk Eğitim Merkezi standında el sanatları sergisi ile yöreye özgü türküler seslendirildi.


Canlı müzik dinletisinin de yapıldığı standı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arguvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay olmak üzere çok sayıda vatandaş ziyaret etti.


Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Uyar, şenlikleri üç gün süreceğini belirterek kendilerine gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.




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