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29 Temmuz 2018 16:17

Arguvan Türkü Festivali başladı

Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başladı.

Arguvan Türkü Festivali başladı

29 Temmuz 2018 16:17


Arguvan Belediyesi ve Arguvan Vakfı tarafından organize edilen festival kapsamında ilk olarak Ataşehir Belediyesi tarafından ortak yaptırılan Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi açıldı.


Kompleksin açılışına CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze İlgezdi ve Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğlulları, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile vatandaşlar katıldı.


Festival kapsamında daha sonra ilçede bulunan Nazım Hikmet Meydanı’nda belediye tarafından yaptırılan ’Nazım Hikmet’ heykelinin açılışı yapıldı. Daha sonra konser yapılacak alana geçildi. Arguvanlı yerel sanatçı konserlerinin ardından konuşan CHP’li Veli Ağbaba, festivalin hayırlı olmasını diledi. Ardından ünlü sanatçı Belkıs Akkale memleketi Arguvan’da sevenleriyle buluştu. Bölge illerinden Elazığ, Sivas ve Diyarbakır’dan otobüslerle konsere seyirci katılımı olurken, hayranlarının karşısında yaklaşık 2 saat boyunca konser veren Akkale, sık sık sohbet etti. Festival, yerel sanatçıların konserleriyle gece geç saatlere kadar devam etti.




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