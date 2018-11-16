Arguvan'da 10 Kasım etkinlikleri devam ediyor

Arguvan'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri devam ediyor.

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesinin Konferans Salonunda anma programları yapıldı. Programa İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, vatandaşlar ve öğrenciler Katıldı.

Programın Açılış Konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Topal, “Bu Millet hiçbir zaman esir yaşamadı yaşamayacaktır” dedi.

Etkinlik Atatürk'ün sevdiği şarkıların söylenmesi, tiyatro ve orotorya ile devam etti.