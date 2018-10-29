Arguvan'da 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arguvan'da coşkuyla Kutlandı.

İlçede 29 Ekim kutlamaları Kaymakamlık makamında ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin'in tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Nazım Hikmet Meydanındaki kutlamalara Arguvan halkı büyük bir ilgi gösterdi.

Kutlama programına İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve tüm protokol üyeleri ile ilçede bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller katıldı. Vatandaşların bayramını Belediye Başkanı Kızıldaş ile birlikte kutlayan Kaymakam Şahin günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmada “Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı. Programa şiirlerin okunması, yarışmaların yapılması ve yöresel türkülerin söylenmesi ve halk oyunları ile devam edildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programın bitiminde ise öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde birlikte halay çekti.