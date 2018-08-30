Arguvan’da 30 Ağustos kutlamaları

İlçedeki kutlama programı kapsamında Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstüne ilçe Kaymakamı Cuma Emeç ve Belediye Başkan Vekili Murat Yıldız tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, Arguvan Belediye Başkan vekili Murat Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ve daire müdürleri katıldı.

İlçedeki tören Kaymakam Emeç’in, tören alanında tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.