Arguvan'da 910 öğrenci için ders zili çaldı

İlköğretim Haftası Malatya'nın Arguvan ilçesinde kutlandı. Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte ilçede 910 öğrenci ders başı yaptı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, okul müdürleri ve öğrenciler ile kamu kurumlarındaki daire müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, Atatürk Büstüne çelenk sunarken tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti. Eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini dileyen ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Yeni Türkiye yolunda, çocuklarımızı yarınlara en iyi biçimde hazırlamak adına gayret göstereceğiz. Yeni ve büyük Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamak adına emin adımlarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Bu vesile ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.