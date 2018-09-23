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Arguvan'da Abdal Musa Lokması düzenlendi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde düzenlenen Abdal Musa Lokmasına yoğun ilgi gösterildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen Abdal Musa Lokmasına yoğun ilgi gösterildi.


Arguvan İlçe merkezinde Abdal Musa Kültür Derneği tarafından program düzenlenirken, Geleneksel olarak gerçekleştirilen Abdal Musa Birlik Lokmasına yoğun katılım oldu.


Programa Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Jandarma Komutanı Yusuf Soy, Emniyet Amiri Okan Gündüz, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Abdal Musa Lokması için toplanan bağışlar ve yardımlarla alınan kurbanların kesildiği, lokmaların dağıtıldığı günde bir araya gelen Arguvanlılar hasret giderdiler.

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