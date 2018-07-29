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29 Temmuz 2018 16:22

Arguvan’da altyapı çalışmaları

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) “Malatya Muhtelif İlçeler 1.

Arguvan’da altyapı çalışmaları

29 Temmuz 2018 16:22

Etap İçmesuyu Yatırım Programı” kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.


MASKİ, Arguvan ilçesine bağlı Çakmak Mahallesinde sürdürdüğü 5 bin 500 metrelik içmesuyu hat imalatını tamamlarken, içmesuyu terfi binasının yapımına ise devam ediyor. Söz konusu çalışmanın maliyeti 206 bin TL oldu.


MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Arguvan Çakmak’taki içmesuyu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Malatya Muhtelif ilçeler 1.Etap İçmesuyu Yatırım Programımız kapsamında Arguvan ilçesine bağlı Çakmak Mahallesinde sürdürdüğümüz 5 bin 500 metrelik içmesuyu hat imalatını tamamladık. Yine burada sürdürdüğümüz içmesuyu terfi binası inşa çalışmaları da devam ediyor. Amacımız Malatya ve ilçelerini alt yapı anlamında sağlıklı ve modern bir hale getirebilmek. Bu anlamda Muhtelif İlçeler 1.Etap İçmesuyu Yatırım Programı önem taşıyan bir proje. Bu kapsamda Arapgir Düzcebudak, Pütürge Gündeğer ve Hekimhan Dumlu da sağlıklı ve modern bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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