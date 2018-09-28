Arguvan'da aşure etkinliği

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler katıldı. İlçe Müftüsü Metin Bozkur burada yaptığı konuşmada, “ Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimize vesile olması açısından önemlidir” dedi.

Belediye Başkan Mehmetı Kızıldaş ise yaptığı konuşmada, her yıl İlçe Müftülüğünce aşure etkinlikleri düzenlediklerini, amaçlarının vatandaşların kaynaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.