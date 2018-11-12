Arguvan'da bağımlılıkla mücadele sürüyor

Arguvan'da Kaymakam Abdullah Şahin Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy ve daire amirleri katıldı. Toplantıda İlçe Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurul bağımlılıkla mücadelede izlenecek yol ve yöntemleri belirleyerek kurulun toplanma tarihlerini belirledi. Güvenlik birimleri ilçede kayda değer bağımlılık yapan maddeleri kullanan kişilere rastlanmadığını bunda da en büyük rolün eğitimden geçtiğini belirtti.