Arguvan’da birlik ve beraberlik iftarı

İlçe Pazar alanında düzenlenen iftar programına Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, ,Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Üner Özer, AK Parti İlçe Başkanı Kudret Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

iftar programında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunarak, “Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Ramazan ayının sonunu yaşıyoruz. İlçelerimizde mahalle iftarı verdik. Kırsal ilçelerde de birer iftar yapma fırsatı bulduk. Rabbimize şükürler olsun Allah nice ramazan bayramlarımızı nasip etsin” diye konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, herkesin Ramazan Bayramını kutladı.