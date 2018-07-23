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23 Temmuz 2018 12:26

Arguvan’da dayanışma gecesi

Arguvan ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesinde geleneksel buluşma ve dayanışma gecesi düzenlendi.

Arguvan’da dayanışma gecesi

23 Temmuz 2018 12:26


Mahalle meydanında yapılan etkinlikte konuşan Dolaylı Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Ekici, her yıl yapılan bu etkinliklerle yörede birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.


Memleket hasreti çeken insanların hasretini dindirmekle birlikte bu tür etkinlikleri kuşaktan kuşağa aktarmak istediklerini kaydeden Ekici, bu gecemizin en önemli yanı gurbette yaşayan vatandaşlarımızın hasret gidermesidir.


Düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gazi Gülbaş, Arguvan Belediye eski Başkanı Sadık Şimşek, Arguvan Belediye Eski Başkan Yardımcısı Kamber Yıldırım, mahalleliler, yerel sanatçılar ve çok sayıda il dışında yaşayan vatandaşlar katıldı.


Program sonrasında vatandaşlara yöresel tut pekmezi ve benzeri ürünler çekilişle dağıtıldı.




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