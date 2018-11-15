Arguvan'da değişim ve dönüşüm çalışmaları

Arguvan Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Dolaylı (Halpuz) Mahallesi'nin Cadde ve sokaklarına kilit parke taşı döşeniyor.

Arguvan Belediyesi, ilçe merkezindeki imkan ve hizmetlerin tamamını diğer mahallelere de götürüyor. Hizmetin eşit dağıtılmasını amaçlayan Arguvan Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de hummalı bir çalışma yürütüyor.

Arguvan Belediyesi, ilçenin her noktasında yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alması ve daha yaşanabilir bir kentte yaşaması için gece-gündüz demeden çalışıyor. Belediye ekipleri Dolaylı (Halpuz) Mahallesindeki kilit taşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Dolaylı Mahallesinde parke döşeme işlemini gerçekleştiren işçileri ziyaret etti ve yapılan iş ile ilgili incelemelerde bulundu.

Başkan Kızıldaş “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde gerek merkez mahallelerde gerekse diğer mahallelerde önemli yatırımlara imza attık. Özellikle köy iken mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerimizde eksiklerin tamamlanması için büyük çaba sarf ediyoruz. İlçe halkımızla el ele vererek daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe hedefimize ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Çünkü biz doğru yoldayız ve yapılan çalışmalardan halkımız da oldukça memnun” diye konuştu.