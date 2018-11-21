Arguvan'da “Hayatın Her Tonu” oyunu sahnelendi

Arguvan Belediyesinin düzenlediği İzmir Derin Sahne Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen “Hayatın Her Tonu” adlı oyunu Arguvan'ı hem güldürdü hem düşündürdü.

Arguvan Belediyesi Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi Konferans Salonunda sahnelenen oyunu çok sayıda tiyatro sever izledi. Emel ve Cüneyt Gürbüz'ün rol aldığı tek perdelik oyunda, oyunun adı gibi hayatın her anından kesitler izleyiciye tiyatral şekilde aktarıldı. Kadının toplumdaki yeri, Soma'daki kömür madeni göçüğü başta olmak üzere hayatın her tonundaki olayların sahnelenmesi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Güldüren, güldürürken düşündüren, zaman zaman hüzünlü bölümleriyle günlük yaşamı sorgulatan oyun sonunda tiyatro ekibi Arguvan'da tiyatro sevenlerle buluşmalarını sağlayan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a ve ekibine teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren oyundan sonrası tiyatro sanatçılarına çiçek takdim eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Arguvan'a ilk geldiğimizde de sosyal hayatı canlandıracağız dedik, etkinliklerimizi düzenlemeye devam ediyoruz. Derin Sahne Tiyatrosuna da oyunlarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.