Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 13:51

Arguvan’da imar barışı anlatıldı

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Arguvan’da vatandaşlara ve muhtarlara İmar Barışı kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Arguvan’da imar barışı anlatıldı

13 Temmuz 2018 13:51


Arguvan Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantı Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın açılış konuşması ile başladı. Daha sonra İmar ve Planlama Şube Müdürü Bilal Kan, Şehir Plancıları Yavuz Murat ve Ömer Korkmazoğlu tarafından ilçedeki muhtarlara ve vatandaşlara imar barışı ile ilgili detaylar anlatıldı.


Yapılan konuşmalarda imar ve ruhsat sorunu olan ülke genelinde 13 milyon yapı için başvuruların başladığı belirtilerek başvuru yapıp, ödemeyi gerçekleştiren vatandaşların 48 saat içinde Yapı Kayıt Belgesini alabilecekleri dile getirildi. İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahiplerinin başvurularını e-devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirebildikleri belirtilirken düzenlemede son başvuru tarihinin 31 Ekim 2018 olduğunu açıklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç