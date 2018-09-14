Arguvan'da kilit parke çalışması

Malatya'nın Arguvan ilçesinde merkez camisinin avlusu ve lojmanların bahçesi kilit parke taşları ile döşendi.

Çalışmalarla ilgili konuşan Arguvan İlçe Müftüsü Metin Bozkır, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kilit taşlarının verdiğini, işçiliğin ise Arguvan Belediyesi tarafından yapıldığını ifade ederek "Arguvan ilçe belediyesi bizlere her zaman destek vermiştir. Şuana kadar ne istediysek yardımcı oldular. Tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.