Arguvan’da lavanta bahçeleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın destekleri ile 2 yıl önce Arguvan Belediyesi’ne ait 42 dekarlık araziye, yaklaşık 3 bin lavanta fidanı dikildi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, lavanta bahçesi ile ilgili bilgiler vererek, lavantaları, turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Kızıldaş, “2 yıl önce oluşturduk bu bahçeyi. Çok keyifli, zevkli, biz bu bahçeye geldiğimizde ayrı bir keyif alıyoruz. Bölgede, yöremizde olmayan bir ürün çeşidini burada yetiştirdik. Örnek bir bahçe oluşturduk. Toplam 42 dönümlük bir alan. Umuyoruz ki bu alanı diğer çiftçilerimiz ile birlikte daha da genişleteceğiz. Önümüzdeki günlerde burada hasat günü yapacağız. Arguvan’ın lavanta bahçesi tamamen mor bir görüntüye 5 yılda kavuşacak. 5 yılda tamamen genişleyecek, alanın tamamını kaplayacak duruma gelecek. Ondan sonra burayı bir lavanta turizmi haline getireceğiz. Umut ediyoruz ki lavanta bahçesi istediğimiz hale geldiğinde Malatya’dan çevre illerden evlenen, nişanlanan genç çiftler, sünnet olan çocukların dış mekan çekimlerinde kullanılabilecek bir alan haline gelecek” dedi.

Bakımının oldukça kolay olduğunu ifade eden Başkan Kızıldaş, “Lavanta önemli bir bitki. Kozmetik sanayinde kullanılıyor. İlaç sanayinde kullanılıyor, yağı çok kıymetli. Ayrıca lavanta çayı da her gün bir su bardağı içildiğinde, uzmanların söylemi ile vücutta rahatlama sağlıyor. Bağırsak sistemi ve sindirim sisteminde, uyku problemi yaşayanlarda büyük oranda rahatlama sağladığı belirtiliyor. Lavantanın bakımı da çok kolay. Lavanta bahçesi arazisinin mülkiyeti de bize ait. Tamamen bakımı da bize ait. Su istemiyor, ilaç istemiyor, herhangi bir masrafı da yok. Sadece içerisini sürüp, otunu temizliyoruz. 5 yıldan sonra uzun süre ürün veriyor. Örneğin bir buğday veya arpayı her yıl ekmek zorundasınız. Ama lavanta öyle değil. Bir yıl ekiyorsunuz, yetişmeye başladıktan sonra iyi bakarsanız, her yıl büyüyerek, genişleyerek, gelişerek devam ediyor. Burada bir tesis oluştuğunda buradaki çiftçilerimiz, üreticilerimizde emeklerinin karşılığını almış olacak. Keyifli bir iş” ifadelerini kaydetti.

Lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için ilerleyen dönemlerde ilçede bir lavanta işleme tesisi kurulması için kolları sıvayan Mehmet Kızıldaş, “Biz hasat gününde çiftçilerimizi de davet edeceğiz. Çiftçilerimizin de lavanta bahçesini görüp, burada yetişebileceğini görmelerini sağlayacağız. Her çiftçimizin de 5 veya 10 dönümlük bir arazisini ayırarak bu bölgeyi lavanta bölgesi yapmalarını sağlayacağız. Yetiştiriciliğine başlayıp daha sonra burada bir lavanta işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz. Bu işleme tesisinde çayı için paketleme ve özellikle lavanta yağı için bir tesis kurmayı planlıyoruz. Birkaç yıl içerisinde diğer çiftçilerimizin de bizim yaptığımız bu örnek bahçeyi gördüklerinde, ‘evet burada olabiliyormuş’ dediklerine şahit olacağız” şeklinde konuştu.

İkinci kez hasadı yapılacak olan lavantalar kurutulup, muhafaza edileceğini ilk aşamada ticaretinin değil, tanıtımının yapılacağını vurgulayan Kızıldaş, “Önümüzdeki günlerde ilçede hasat günü yapacağız. Çiftçilerimiz, ziraat odamız, Tarım Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile birlikte yapacağız hasat gününü. Hasadın ardından lavantaları gölgede kurutacağız. Kurutup belirli bir kıvama getirdikten sonra cam kavanozlara koyarak muhafaza edeceğiz. Şu anda ticari amaçlı değil, konuklarımıza çayını ikram ederek, birer kavanoz hediye ederek ilk aşamada tanıtımını yapmaya çalışacağız. Biz 42 dönümlük alanda lavanta yetiştirmeye başladık, geçtiğimiz yıllarda 7 dönümlük alanda yetiştirilen lavantaların gündemde uzunca yer bulduğuna şahit olduk. Ama biz yaptığımız işin şovunu yapmıyoruz. Önemli olan hizmet etmek” diye konuştu.