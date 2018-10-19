Arguvan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar Günü dolayısıyla Arguvan'da etkinlik düzenledi.

Etkinlikler sabah saat 11.00'da Nazım Hikmet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunmasıyla programa devam edildi. Muhtarlar adına söz alan Arguvan Muhyarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz bu günü bize armağan ettiği için” dedi. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise konuşmasında “Muhtarlarla birlikte çalışarak ilçemizi kalkındıracağız” ifadelerine yer verdi. İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin ise yaptığı konuşmada devletin muhtarlara gereken önemi verdiğini, muhtarların demokrasinin mihenk taşını oluşturduğunu söyledi.

Muhtarlar Günü kutlama etkinliklerine İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Müftüsü Metin Bozkur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, daire amirleri, çok sayıda vatandaş katıldı.