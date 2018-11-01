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Arguvan'da muhtarlar toplantısı

Arguvan’da Kaymakam Abdullah Şahin başkanlığında, ilçe daire amirleri, Büyükşehir Belediyesi’nin Arguvan’daki temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Arguvan'da Kaymakam Abdullah Şahin başkanlığında, ilçe daire amirleri, Büyükşehir Belediyesi'nin Arguvan'daki temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.


Muhtarların yerel yönetimlerdeki etkisi ve önemine vurgu yapan Kaymakam Şahin, “Elbirliği ile yaşlı, engelli, çocuk ve diğer tüm vatandaşlarımız için tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.


İlçede yapılacak olan çalışmalarda muhtarlar ile koordineli olarak birlikte hareket edeceklerini vurgulayan Kaymakam Şahin, daha sonra muhtarlara da söz vererek talep ve önerilerini dinledi.


Toplantı sonunda ise ilgili birimlere konular iletilerek çözümleri konusunda gerekli talimatlar verildi.

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