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14 Mayıs 2018 16:26

Arguvan’da öğretmenler ödüllendirildi

Arguvan’da sosyal kültürel ve spor etkinliklerinde görev alan öğretmenler ödüllendirildi.

Arguvan’da öğretmenler ödüllendirildi

14 Mayıs 2018 16:26


Arguvan Kaymakamlığınca düzenlenen sportif faaliyetlerde ve müzik öğretmenlerince düzenlenen müzik dinletisi programında görev alan ilçedeki beden eğitimi öğretmenleri ve müzik öğretmenleri yaptıkları çalışmalardan dolayı İlçe Kaymakamı Cuma Emeç tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen belge töreninde açıklama yapan Kaymakam Emeç, bu faaliyetlerle ilçede bir tanışma ve kaynaşma faslının oluştuğunu, geri dönüşlere bakıldığında etkinliğin amacına ulaştığını gördüğünü belirtti. Birlik ve beraberliği pekiştirici bu tür faaliyetlere devam edileceğini belirten Kaymakam Emeç organizasyonda görev alanlara teşekkür edip belgelerini verdi.




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