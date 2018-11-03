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Arguvan'da okul sağlığı ve güvenliği toplantısı

Arguvan ilçesinde Kaymakam Abdullah Şahin başkanlığında okul sağlığı ve güvenliği konulu toplantı düzenlendi.


Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, ilçedeki okulların müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katıldığı toplantıda öğrencilerin daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerekli tüm tedbirler masaya yatırıldı. Alınacak önlemler ile görüşlerin de dile getirildiği toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Şahin, bu toplantıların her ay düzenli bir şekilde yapılacağını dile getirerek çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri adına gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağını söyledi.

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