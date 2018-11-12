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Arguvan'da sıcak asfalt sevinci

Arguvan Belediyesi ilçedeki mahallelerde sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalardan son derece memnun kalan vatandaşlar 64 yıldır ilk kez ilçeye bağlı mahallelerin sıcak asfaltla buluştuğunu söyledi.


Arguvan Belediyesi ilçeye bağlı birçok noktada yol yapım, onarım ve kilitli parke yapımında önemli bir yol kat etti.


Yollarının eskiden hep kötü olduğunu topraktan ve tozdan geçilmediğini ifade eden vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a ve Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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